Partita a Scacchi di Marostica, al via le selezioni dei figuranti

Zente.. scoltè! Immancabile negli anni pari arriva l’appello di Pro Marostica per la selezione dei figuranti. Una chiamata molto attesa per chi vuole essere protagonista di uno degli spettacoli storici ormai più celebri al mondo, la Partita a Scacchi di Marostica a personaggi viventi, in programma i giorni 6, 7 e 8 settembre 2024.

L’invito è rivolto alle cittadine e ai cittadini che abbiano desiderio di cimentarsi in una esperienza unica, quella di vestire i panni di personaggi di un’altra epoca e di contribuire alla realizzazione di una manifestazone animata da una forte spirito di condivisione. Sono le indicazioni di Simone Bucco, riconfermato presidente di Associazione Pro Marostica e alla guida di uno spettacolo sempre in evoluzione: “Con il nuovo bando confidiamo di accogliere persone entusiaste, che abbiano desiderio di mettersi in gioco in uno spettacolo dall’anima popolare ma che è sempre di più sotto gli occhi del mondo e che richiede, anche ai volontari, professionalità e impegno. Non abbiamo dubbi sull’affetto che circonda questo evento storico. Negli anni siamo stati abituati a grandi disponibilità ed entusiamo. Una forza, quella dei figuranti, che si percepisce anche dalle tribune e che abbiamo intenzione di alimentare, come cuore pulsante dello spettacolo. Devo ammettere che la partecipazione alla Partita a Scacchi ha da sempre un risvolto anche sociale, di condivisione e di festa, elementi che non mancheranno… Insomma, una bella famiglia di 650 persone!”.

L’appuntamento per le selezioni è quindi alla sede dell’Associazione Pro Marostica di via IV Novembre il 15 aprile per Dame e Massere; il 16 aprile per Gentiluomini, Borghi, Armati, Scacchiera, Spadaccini, Vessilliferi, Trombe e Tamburi; il 22 aprile per Paggi, Damine, Comici, Ancelle e Zingarelle. Gli incontri si terranno con inizio alle 20.30.

L’organizzazione comunica che i figuranti dell’edizione 2022 non saranno automaticamente riconfermati. Tutti gli interessati sono invitati a presentarsi agli incontri indicati dove una commissione selezionerà i figuranti in base alle esigenze di spettacolo. La presentazione alle selezioni non costituisce garanzia di partecipazione allo spettacolo. Le decisioni della commissione sono insindacabili