Parco Fornaci, arriva una nuova pista per lo skate urbano

In arrivo una nuova pista per lo skate urbano. Nei giorni scorsi la giunta di Vicenza ha approvato il progetto definitivo di ampliamento della pista per lo skateboard a Parco Fornaci con un investimento di 200 mila euro.

«Come promesso, siamo riusciti ad accogliere la richiesta di alcuni gruppi di giovani praticanti la disciplina dello skateboard di ampliare lo skatepark esistente – precisa il vicesindaco con delega alle attività sportive Matteo Celebron –: andremo a realizzare, infatti, a fianco alla struttura esistente, una piastra per la pratica dello street skate, una variante dello skateboard, che prevede l'utilizzo di strutture urbane per compiere evoluzioni acrobatiche. Prosegue l’impegno dell’amministrazione nella riqualificazione degli spazi urbani di incontro, sport e socializzazione, con particolare attenzione ai più giovani».

La nuova area, delle dimensioni di circa 600 metri quadrati, ospiterà tre diverse strutture, dal livello base a quello intermedio ed avanzato, così da permettere la pratica in base ad un grado diverso di difficoltà, via via crescendo. Saranno utilizzati materiali, come il calcestruzzo armato, adatti alla disciplina dello street skateboarding e con una lunga durata nel tempo, così da limitare gli interventi manutentivi futuri. L’impianto di illuminazione sarà integrato con proiettori Led.

L'intervento di ampliamento andrà a minimizzare le modifiche allo stato dei luoghi assecondando l'andamento topografico per la formazione dei piani e raccordi della nuova piastra, ad eccezione del rilevato inerbito previsto ad est che accoglierà l'intero intervento divenendo, dunque, elemento di mitigazione sia visiva che acustica rispetto alle aree circostanti del parco.