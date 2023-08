Paola Di Benedetto non si nasconde più ma piovono critiche per il baby fidanzato

Uno scatto sui social che rende pubblico l'amore tra Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova, il calciatore con il quale la vicentina ha voltato definitivamente pagina dopo la lunga (e travagliata) relazione con il cantante Federico Rossi. Uno scatto in piazza San Carlo a Torino, città dove il calciatore giocherà la prossima stagione.

I due avevano già ufficializzato a luglio la loro relazione dopo che a giugno, era circolato sul web uno scatto rubato che immortalava un bacio tra i due ma poi non si erano più mostrati insieme, questo fino a pochi giorni fa.

E se in molti followers hanno messo like e lasciato commenti positivi e congratulazioni alla neo coppia, altri hanno speso parole velenose relative alla differenza d'età tra i due. Il calciatore ha 23 anni, mentre Di Benedetto ne ha 28 e un utente sotto all'ultimo post di Paola le ha scritto "E il bimbo di 20 dov'è?" e Paola ha risposto "Quale tipo di frustrazione personale ti affligge per scrivere un commento di questo tipo?".