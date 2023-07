Paola Di Benedetto chiude con la musica e va (nuovamente) in rete, è la volta di Bellanova

La conduttrice radiofonica, ex Madre Natura, ha ritrovato l'amore al fianco del difensore del Torino Raoul Bellanova. I due sono usciti allo scoperto sui social dopo giorni in cui la vicentina era al centro del gossip con presunti flirt (tra cui un ritorno con lo storico ex Federico Rossi) poi smentiti.

Paola Di Benedetto si mostra felice al fianco del calciatore cresciuto nelle giovanili del Milan. Classe 2000 (5 anni in meno della vicentina), "deve" a Gattuso il suo percorso da assoluto protagonista con la maglia della Primavera del Milan. Già nel giro della nazionale, Bellanova è stato incluso nella lista dei convocati per l'Europeo Under 21 organizzato in Georgia e Romania.

La storia con Bellanova arriva dopo una serie di amori (spesso finiti al centro del gossip) finiti non sempre bene per l'ex Madre Natura. Dalla relazione con l'ex tronista Francesco Monte, quindi una lunga e importante storia d'amore con Federico Rossi (finita ufficialmente un paio di anni fa), con il quale aveva anche messo su casa. Quindi la parentesi con Rkomi e un flirt mai confermato con il tennista Matteo Berrettini. Oggi Paola Di Benedetto sembra felice ed entusiasta della sua nuova avventura a fianco del calciatore.

Non è però la prima volta che Paola Di Benedetto si avvicina ad un calciatore. Prima dei suoi successi televisivi la vicentina è stata infatti a lungo legata sentimentalmente con il difensore ex Lr Vicenza Matteo Gentili. Storia che era stata poi al centro del dibattito per le dichiarazioni mosse da Gentili che parlava di tradimenti, sostenendo che all’epoca della partecipazione a L’Isola dei Famosi 13 di Paola Di Benedetto, tra di loro ci fosse ancora qualcosa. Accuse poi smentite dalla vicentina e tornate "in pasto ai telespettatori" quanto Matteo Gentili è entrato nella casa del Grande Fratello come concorrente dell'edizione 15 e la vicentina è stata protagonista di un chiarimento in diretta.