Paola Di Benedetto torna single: prima toglie tutte le foto di coppia e poi condivide la "nota congiunta"

Alla vigilia del suo 29esimo compleanno, festeggiato a Vicenza con la sua famiglia, Paola Di Benedetto comunica la fine della sua relazione con il calciatore Raoul Bellanova. La conferma è arrivata via social dalla stessa speaker radiofonica: "Io e Raoul volevamo confermare la fine della nostra storia - scrive l'ex Madre Natura - Lo facciamo per onestà nei vostri confronti" e poi sottolinea come non ci sia alcun tradimento a monte della decisione di chiudere: "Non c'è stato nessun tradimento - precisa - ma abbiamo semplicemente capito che i nostri caratteri e le nostre vite non avrebbero mai trovato un punto di incontro".

Aldilà della conferma, era già da qualche giorno che i followers aveva notato che i due non si seguissero più su Instagram e avessero cancellate le foto di coppia dai loro profili.

La loro relazione era nata la scorsa estate e solo dopo le paparazzate i due erano usciti allo scoperto sui social dando così la conferma ufficiale e documentando anche la loro relazione tra partite allo stadio e cene romantiche.

La voce del tradimento si è insinuata quando Deianira Marzano aveva fatto sapere attraverso i social che la Di Benedetto era stata avvertita del comportamento poco fedele del compagno. Tradimenti che sembrerebbero essere continuati e proprio questi avrebbero portato Paola a interrompere la relazione.