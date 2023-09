Sopravvissuto ad un agguato in Sud Sudan, il sindaco riceve monsignor Carlassare

Il vescovo di Rumbek in Sud Sudan Christian Carlassare è stato ricevuto martedì pomeriggio dal sindaco di Vicenza Giacomo Possamai a Palazzo Trissino.

Carlassare, padre comboniano originario di Piovene Rocchette, è stato nominato vescovo di Rumbek da papa Francesco nel marzo del 2021. Il 25 aprile dello stesso anno è stato picchiato e gambizzato da due uomini che si sono introdotti di notte nella canonica.

Il vescovo quaranteseienne martedì sera è stato nella sede dei missionari saveriani di viale Trento per un incontro pubblico promosso dall’Ufficio per la pastorale missionaria della diocesi in collaborazione con il vicariato urbano.

Monsignor Carlassare era accompagnato dai genitori e dal dottor Vincenzo Riboni, ex primario del San Bortolo e volontario di Medici con l’Africa Cuamm.

Con il sindaco lo hanno accolto la vicesindaca Isabella Sala, il presidente del consiglio comunale Massimiliano Zaramella e il consigliere esterno con delega in materia di rapporti con le comunità religiose Fioravante Rossi.