Omar Pedrini torna al San Bortolo per ringraziare il personale sanitario: mini live in ospedale

"Un mini concerto in ospedale per ringraziare (e non dimenticare) il personale sanitario, infermieri/e, medici che passano le festività al lavoro negli ospedali italiani, per noi tutti (spesso rinunciando a stipendi migliori altrove ..)". Omar Pedrini torna al San Bortolo questa volta non da paziente ma da cantante e regala la sua musica a chi, a suo tempo, gli è stato accanto.

Il cantante ha allestito un piccolo palco accompagnato da Simone Zoni e da un inedito Giandomenico Cresce, cardiochirurgo, che l'ha accompagnato al piano dopo averlo operato con l'equipe del dottor Salvador la scorsa primavera.

Lo scorso 29 marzo Omar Pedrini è stato infatti ricoverato al San Bortolo per un intervento conclusivo di di un clico di interventi programmati dal dottor Loris Salvador e dalla sua equipe di Cardiochirurgia a seguito della scoperta di un aneurisma aortico.