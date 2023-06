Olimpiadi di Matematica, due vicentini in gara: "Orgoglio Veneto. Pronti a fare il tifo"

Luca Sartori di Nove ed Enrico Zonta di Cassola sono tra i sei membri della rappresentativa italiana che prenderà parte alle International Mathematical Olympiad 2023 (IMO23) cioè le Olimpiadi Internazionali di Matematica che quest’anno si svolgeranno a Chiba, Giappone, dal 2 al 13 luglio, nella loro 64esima edizione.

Luca Sartori ed Enrico Zonta, entrambi frequentanti il liceo scientifico Da Ponte di Bassano, si erano già classificati al primo e secondo posto assoluto alle Olimpiadi nazionali di Matematica, rispettivamente con un punteggio di 42 punti su 42 e 38 su 42. La selezione dei 6 componenti della squadra italiana si è basata sui risultati raggiunti in una serie di complessi test individuali basati sulle capacità di conteggio e dimostrazione nell’ambito di gare internazionali sostenute in diversi Paesi e alla Normale di Pisa, per cui Sartori e Zonta erano stati selezionati a settembre scorso.

“Le prestigiose competizioni in cui Luca Sartori ed Enrico Zonta si sono distinti, primeggiando, allenano le soft skills sempre più richieste oggi dalle aziende, tra cui il problem solving - ha spiegato l'assessore regionale all'Istruzione Elena Donazzan - In un mercato caratterizzato da continui cambiamenti, le aziende cercano sempre più dei “fuoriclasse” nella risoluzione dei problemi. Cimentandosi in queste complesse sfide, inoltre, i giovani dimostrano di volersi mettere in gioco, confrontandosi con se stessi e con gli altri sulle capacità di ragionamento e logica, sviluppando anche l’attitudine intuitiva e condividendo la propria passione con gli altri”.

Sartori e Zonta nei giorni scorsi, su invito del prof. Francesco Rizzotto, hanno assistito alle gare a squadre che hanno visto competere gli allievi delle scuole medie del vicentino, per sostenere i più giovani allievi accomunati dalla passione per la matematica.

“Un esempio di giovani che sono d’ispirazione per altri giovani. A fare la differenza facendo emergere i talenti della Matematica - continua Donazzan - sono anche i docenti delle scuole e, in particolare a Vicenza, l’associazione di matematici “Mathesis Vicentina” fondata dal prof. Francesco Rizzotto. Grazie a quest' Associazione, che organizza anche campus estivi all’Istituto Filippin di Paderno del Grappa, i ragazzi a partire dalla fine della terza media vengono coinvolti in attività di gruppo tra approfondimenti di matematica per condividere e alimentare una comune passione che si rivela molto utile dal punto di vista formativo, perché la matematica aiuta a gestire in modo intelligente grandi quantità di dati e informazioni.