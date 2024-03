Nuovo intervento di pulizia dell'area sotto al cavalcavia Ferreto de Ferreti

«Oggi stiamo mettendo nuovamente in sicurezza l'area sotto al cavalcavia Ferreto de Ferreti dove ci siamo recati già in novembre con Aim Ambiente e Amcps. Stiamo provvedendo alla pulizia e alla messa in sicurezza collocando nuove barriere per impedire l'accesso. Torneremo qui spesso per controllare la situazione e rimettere ordine, se dovesse essere ancora necessario» - spiega l'assessore all'ambiente Sara Baldinato.

Un varco creato nella recinzione collocata a novembre ha consentito l'accesso di persone che hanno bivaccato sotto l'arcata del ponte, lasciando oggetti in quantità modesta rispetto alla situazione riscontrata lo scorso anno. Gli operatori di Aim Ambiente e Amcps si sono recati oggi nell'area per effettuare la pulizia, la disinfezione con un mezzo provvisto di lancia e la chiusura del varco creato nella recinzione.