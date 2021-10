Sei seminaristi ed un giovane in formazione saranno ordinati diaconi

Il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, sabato 30 ottobre, alle ore 16, in Basilica Cattedrale ordinerà sette nuovi diaconi: sei seminaristi e un giovane in formazione nella congregazione dei Giuseppini del Murialdo.

Tra i sei seminaristi ci sono anche due giovani che stanno prestando servizio nel Vicentino, si tratta di Dario Marchioretto, 40 anni, originario di San Giorgio di Perlena, frazione di Fara Vicentino in servizio nella parrocchia di Zanè e Fabio Spinello, 33enne, originario della parrocchia di Pontelongo (Padova) e in servizio nell’unità pastorale di Piovene Rocchette.

Insieme ai seminaristi viene ordinato diacono anche Giuseppe Carlomagno, dei Giuseppini del Murialdo, 40 anni, di origine lucana, ora a Thiene dove insegna religione alle scuole medie e segue giovani e animatori di Ac.

Il diaconato è il primo grado dell’ordine e consacra i candidati al servizio del Vangelo, della liturgia e della carità, a immagine di Cristo che è venuto per servire e non per essere servito. Il diacono, come ricorda la costituzione dogmatica Lumen Gentium al numero 29 può «amministrare solennemente il battesimo, conservare e distribuire l’Eucaristia, assistere e benedire il matrimonio in nome della Chiesa, portare il viatico ai moribondi, leggere la Sacra Scrittura ai fedeli, istruire ed esortare il popolo, presiedere al culto e alla preghiera dei fedeli, amministrare i sacramentali, presiedere al rito funebre e alla sepoltura».