Nuove porte di ingresso per il teatro Astra

Nuove porte di ingresso in arrivo per il teatro Astra. È stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’intervento di manutenzione straordinaria dell’edificio gestito, in convenzione con il Comune, da La Piccionaia con la produzione di teatro per ragazzi e prosa. Con 70 mila euro verranno sostituite le tre porte a vetri, a doppia anta, che conducono alla hall di ingresso.

«L’intervento garantisce una maggiore efficienza energetica dell’edificio e il miglioramento della sicurezza degli utenti, pur mantenendo le caratteristiche storiche della struttura - spiegano l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller -. I lavori di manutenzione faranno fronte alle problematiche, segnalate anche da La Piccionaia, legate alla difficoltà di apertura, accentuata in concomitanza di eventi meteorologici intensi, dovuta alla presenza di differenze di quota nella battuta inferiore delle porte. Una criticità che inoltre non garantisce la necessaria tenuta all’aria dei serramenti».

«Sono segnali importanti di attenzione verso le strutture che accolgono la nostra programmazione culturale - continua l'assessore alla cultura, al turismo e all'attrattività della città Ilaria Fantin -. In questo caso uno spazio che apre le porte a bambini e famiglie, oltre che ai tanti giovani che seguono il teatro contemporaneo: un contenitore imprescindibile per la nostra città».

Sono tre le porte vetrate oggetto dell’intervento. Attualmente vengono usate le due laterali, mentre quella centrale è stata chiusa con un pannello di tamponamento, in quanto non utilizzabile. Tra le tre porte sono interposte due nicchie vetrate che ospitano le locandine degli eventi teatrali in programma. I movimenti del pavimento e della sovrastruttura lignea a cui sono fissati i serramenti, dovuti all’umidità del clima e alla vicinanza con il fiume Retrone, comportano problemi nell’apertura delle porte e forniscono un isolamento termico non soddisfacente. L’intervento prevede quindi la sostituzione della facciata vetrata d’ingresso, comprensiva della costruzione e del montaggio delle tre porte a doppia anta, che torneranno ad essere tutte funzionanti e saranno costituite da serramenti più performanti, e il rifacimento della sovrastruttura a cui saranno fissati i nuovi serramenti.