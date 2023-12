Nuova ciclabile di viale Risorgimento, il cantiere entra nel vivo

Assicurare il collegamento ciclabile tra la zona della stazione e l'università in viale Margherita, il nuovo Tribunale a Borgo Berga e la ciclabile Casarotto della Riviera Berica è l’obiettivo del nuovo tratto di ciclabile in via di realizzazione in questi mesi lungo viale Risorgimento.

Si tratta di una pista con uno sviluppo complessivo di 620 metri, da viale Dalmazia a viale Margherita.

«L’intervento – ricorda l’assessore alla mobilità, trasporti e infrastrutture Cristiano Spiller - contribuisce a completare la rete delle piste ciclabili in ambito urbano, in una zona particolarmente interessante per la mobilità sia cittadina sia turistica. La nuova pista risolve inoltre una problematica importante legata alla sicurezza dei ciclisti in una strada molto trafficata e a più corsie».

I lavori sono cominciati da alcune settimane, con la previsione di durare circa sei mesi. In questi giorni è stata completata e asfaltata la rampa di accesso ciclabile e pedonale da contra’ Santa Caterina. Nel frattempo si sta lavorando all’allargamento del marciapiede esistente, rialzato rispetto al piano stradale di viale Risorgimento, con ridefinizione della larghezza delle corsie stradali nei tratti in affiancamento al nuovo percorso ciclopedonale. E’ previsto anche un arretramento della recinzione e del muro di confine in corrispondenza con l’ex chiesa di S. Silvestro.

Saranno quindi eseguite le opere di finitura e di completamento, come la segnaletica stradale orizzontale e verticale e i dispositivi di protezione.

L’importo complessivo dell’opera ammonta a 400 mila euro. L’intervento è finanziato nell’ambito del Pnrr come Anello urbano a completamento delle ciclovie portanti - viale Risorgimento (Missione 5, componente 2, intervento 2.1).