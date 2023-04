Vigili del fuoco, linea telefonica fuori servizio: attivo numero cellulare

A causa di un malfunzionamento dell’impianto automatico di smistamento delle telefonate non di soccorso del comando dei Vigili del fuoco, in fase di riparazione, la sede e gli uffici possono essere contattati tramite questo numero cellulare attivo in orario ufficio:

PREVENZIONE 3601053563

oppure tramite mail comando.vicenza@vigilfuoco.it

Per tutte le esigenze di soccorso contattare il numero 115 che funziona regolarmente.