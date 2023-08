Tiktoker 17enne trasmette la parola del Signore sui social

"Essere un buon cristiano significa avere un cuore puro, vedere Fio in ogni nostro prossimo, amarci tutti gli uni gli altri appunto come Dio ci ama!". Nicola Camporiondo, 17 anni, studente dell'istituto agrario di Lonigo, da oltre un anno ha intrapreso un persorso in Seminario e come molti altri coetanei si racconta attraverso i social ma la cosa "insolita" è che lo fa utilizzando e diffondendo la parola di Dio.

Nicola, all'età di 15 anni è approdato su Tik Tok con i suoi canali social racconta la sua vita da adolescente ma lo fa condividendo anche l'Urbi et orbi, mostrandosi mentre va in Chiesa, prende la Comunione o avvicina gli amici alla Chiesa. Migliaia di seguaci su Tik tok e Instagram e la voglia di far capire quando Dio sia grande. "Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi odiano!" questa la sua frase distintiva sui social e innumerevoli video in cui si racconta e racconta il suo star bene nella parola del Signore.

Non solo, Nicola risponde anche alle tante domande che gli vengono poste dagli utenti social. Ci sono gli scettici che gli chiedono: "Dove vedi Dio? e ai quali lui risponde: "Lo puoi vedere in primis su di te, puoi vederlo nel creato, in un'opera di carità, nei bisognosi nei poveri ma anche su di te", c'è chi gli chiede delucidazioni sul cosa sia la Comunione e chi gli lancia frecciatine sulla ricchezza del Vaticano.

Un classico domanda/risposta molto usato sui social che gli permette di trasmettere la sua fede e di farlo con i modi dei giovani d'oggi.