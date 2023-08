Musei civici, 5mila ingressi nel ponte di Ferragosto: oltre il 40% arriva dall'estero

Sono 5.537 gli ingressi nei musei e monumenti del Comune di Vicenza durante il ponte di Ferragosto. Domenica 13, lunedì 14 e martedì 15 agosto il luogo più visitato è stato il Teatro Olimpico con 1.920 persone cui segue a breve distanza la Basilica palladiana con 1.860.

Se confrontati con il 2019, anno pre Covid, vediamo che siamo ancora al di sotto dei numeri registrati negli stessi tre giorni, pari a 6.071, ma l'aumento è evidente rispetto al 2022 (4.710) e al 2021 (3.496).

Un aumento di presenze si registra in particolare per Palazzo Chiericati che da 520 ingressi del 2022 passa quest'anno a 805.

"Rispetto allo scorso anno, dal 13 al 15 agosto 2023 abbiamo avuto un incremento di visitatori del 17.56% nei musei di Vicenza e ben il 44% dei visitatori arriva da fuori Italia - spiega l'assessore alla cultura, ai musei e all'attrattività della città -. Il dato è decisamente incoraggiante: i turisti hanno animato Vicenza e i musei cittadini si sono dimostrati capaci di imporsi come meta di riferimento. Le percentuali in generale positive in tutta Italia colgono l'ampio margine di crescita dei musei e Vicenza fa la sua parte, dimostrando il loro valore di centri di produzione culturale, di attrattori turistici, ma anche di luoghi di qualificazione della città. Obiettivo dell'amministrazione è ora quello di sostenere la performance di attrazione integrandola sempre più con processi di community development, consapevoli di quanto sia importante che anche i musei e i luoghi della cultura favoriscano la sviluppo della dimensione territoriale e comunitaria".

Il 56% dei visitatori proviene dall'Italia, il 44% dall'estero.

Le regioni italiane più rappresentate sono Veneto, Lombardia, Piemonte e Lazio. Dall'estero gli arrivi sono per il 30% dalla Francia, seguono Germania, Spagna e Regno Unito, Ungheria e Stati Uniti.