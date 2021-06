Movida blindata in centro, accessi contigentati per due weekend

Accessi contingentati per due week end nell'area di contra' Pescherie Vecchie, tra stradella Tre Scalini, contra' Orefice e piazzetta Palladio: dalle 19.30 alle 24 di venerdì, sabato e domenica vi potranno accedere soltanto i residenti e i clienti degli esercizi pubblici per il numero massimo ammesso all'interno dei locali e nei plateatici. GIovedì mattina il sindaco Francesco Rucco ha firmato l'ordinanza che punta a porre fine agli eccessivi assembramenti registrati nelle scorse settimane nella piazzetta della movida dei giovanissimi.

Il provvedimento sarà in vigore in via sperimentale fino al 4 luglio dalle 19.30 alle 24 di venerdì, sabato e domenica.

La sperimentazione è stata decisa insieme al Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica coordinato dal prefetto di Vicenza ed è stata condivisa con i residenti e con gli stessi gestori dei locali.

“A fronte di una città che sta ripartendo con grande vitalità ma anche con grande rispetto delle regole antipandemia ad oggi in vigore – commenta il sindaco Rucco – interveniamo in via sperimentale con una misura più restrittiva in un'unica zona del centro storico dove non sono bastati i controlli, le raccomandazioni e nemmeno le multe. Mi auguro che i due week end in cui contingenteremo gli accessi serali alla piazzetta siano sufficienti a riportare la normalità”.

Nei giorni e nelle ore in cui è in vigore il provvedimento, Amcps posizionerà transenne e segnaletica per delimitare la zona; i varchi di ingresso e uscita dall'area saranno presidiati da agenti della polizia locale e da personale appositamente incaricato.