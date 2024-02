Ultimo weekend per le Basiliche di Gianna Sartori

Ancora un paio di giorni per visitare la Mostra di Gianna Sartori con le sue rivisitazioni sul tema della Basilica Palladiana. L’esposizione, aperta in gennaio, chiuderà infatti i battenti domenica 18 febbraio, dopo aver accolto migliaia di visitatori.

L’intuizione magica dell’iniziativa è stata quella di immaginare come avrebbero visto con i loro occhi il capolavoro del Palladio 24 celeberrimi artisti, da Caravaggio al contemporaneo Cleto Munari, passando per Klimt, Mondrian, Pollock, Van Gogh e molti altri maestri della pittura. Ne è uscito un viaggio ideale tra diverse sensibilità espressive godibile da chiunque, esperto e no. L’autrice del percorso ha alle spalle un’intera vita a servizio dell’arte e della bellezza della sua città.

Anche in questo caso, come troppo spesso è accaduto e accade, Vicenza si è rivelata matrigna più che madre dei suoi molteplici e talentuosi cantori, troppo spesso non adeguatamente valorizzati. Il ricavato delle vendite sarà totalmente devoluto al Progetto “Giovani per l’Arte” finalizzato alla manutenzione di alcuni dei più importanti monumenti vicentini, effettuato dagli allievi del percorso di tecnica del restauro della Scuola Professionale. Gli orari per cogliere queste ultime possibilità di godere della Mostra sono dalle 10 alle 18 per l’intero week end.