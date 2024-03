Vicenza piange la morte di Tonino Assirelli. Il ricordo del sindaco: "Ci mancherà il suo sorriso gentile"

Si è spento nella notte, all’età di 78 anni ,Tonino Assirelli. Insegnante e personaggio politico molto conosciuto a Vicenza, era stato assessore alla Cultura della Provincia di Vicenza dal 2002 al 2007, rimanendo poi consigliere dell’ente per altri 5 anni, fino al 2012, per Alleanza Nazionale e poi come rappresentante di centrodestra per liste civiche. Per un breve periodo è stato anche consigliere regionale

«Un uomo di cultura e di scuola, generosamente impegnato nelle istituzioni» lo ricorda il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. «In lui, anche se da posizioni politiche diverse, ho sempre apprezzato l’onestà intellettuale e il profondo amore per la città che conosceva come pochi - continua il primo cittadino - Consigliere comunale per vent’anni, dal 1975 al 1995, prima di diventare assessore, consigliere provinciale e consigliere di amministrazione della Biblioteca Bertoliana, per tutta la vita ha interpretato il ruolo di amministratore tra i cittadini, sempre pronto a confrontarsi con le idee altrui. Ci mancherà il sorriso gentile che, anche negli ultimi difficili anni, dispensava ai tantissimi amici che anche oggi lo salutano con sincera riconoscenza».