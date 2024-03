Seminarista muore durante la partita di calcio: il suo inizio religioso fu nel Vicentino

Giovane seminarista muore mentre gioca a calcio. Come riporta Viterbotoday, la tragedia si è consumata giovedì 14 marzo a Montefiascone. Stando a quanto finora ricostruito, Elvis Chima Nwankwo era impegnato in una partita di pallone con altri seminaristi quando, all'improvviso, si è accasciato a terra sul campo da gioco. Immediata la richiesta di aiuto, con i soccorsi che sono subito scattati. Ma quando il personale sanitario del 118 è arrivato sul posto nulla ha potuto, nonostante le manovre di rianimazione, se non accertarne il decesso. Nwankwo sarebbe stato stroncato da un arresto cardiorespiratorio.

La salma non è stata posta sotto sequestro e pertanto già venerdì mattina è stata allestita e aperta la camera ardente all'istituto teologico San Pietro di Viterbo che il giovane seminarista frequentava. Nwankwo era all'ultimo anno dei suoi studi e si stava preparando per l'ordinazione diaconale che sarebbe avvenuta il mese prossimo. Aveva origini africane.

Prima di trasferirsi a Viterbo, aveva trascorso qualche anno al patronato San Gaetano a Thiene, dove lo ricordano con affetto.

Padre Augustine Lebbie, superiore della provincia africana dei Giuseppini di cui Nwankwo faceva parte, dice: "Ho il cuore pesante. Siamo tutti scioccati per questa triste notizia. Non ci saremmo mai aspettati che una simile tragedia potesse accadere nella nostra famiglia religiosa. Le parole non bastano per esprimere il nostro dolore e la nostra tristezza per aver perso un confratello così promettente come Elvis. Gli chiediamo di intercedere per la famiglia e per la congregazione che tanto amava. Mentre noi, uniti nella preghiera, diciamo "Amen" al Signore, ora che ci costa tanto. Il caro Elvis riposi in pace".