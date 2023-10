Padre Zaupa è tornato alla Casa del Signore: si è spento l'ex rettore di Monte Berico

È morto padre Giuseppe Zaupa, rettore del santuario di Monte Berico fino al 2016. Si è spento all'ospedale San Bortolo dove era ricoverato a seguito dell'aggravarsi della malattia.

Originario di Sovizzo, si è spento all'età di 72 anni. Per 22 anni rettore del santuario aveva lasciato Vicenza nel 2016 per trasferirsi poi a Milano dove era era diventato parroco della chiesa di San Carlo al Corso a Milano.

"Voglio ricordare, nell’ora della sua scomparsa, Padre Giuseppe Zaupa, per tanti anni priore dei Servi di Maria a Monte Berico - ha dichiarato l'europarlamentare Achille Variati ed ex sindaco di Vicenza - Una figura a cui sono stato fortemente legato, e che ha lasciato un’impronta indelebile sulla nostra comunità.

Con me sindaco abbiamo affrontato tanti temi del nostro colle, piccoli e grandi. Dalla valorizzazione di piazzale della Vittoria ai problemi del traffico, dal trasporto pubblico domenicale alla cura dei portici - con la pulizia annuale straordinaria realizzata grazie anche all’aiuto degli Alpini. Un uomo di Fede, un cittadino attivo, un grande organizzatore. Ha dedicato tutta la sua vita agli altri. Ora è sotto il manto di Maria."