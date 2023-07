Strappato alla vita a soli 15 anni, Marano piange la morte del piccolo Lorenzo

Lorenzo Dalle Rive non ce l'ha fatta. Da tempo combatteva con una male incurabile che non gli ha lasciato tregua e, a soli 15 anni, il suo sorriso si è spento lasciando un grande vuoto.

Mamma Elisa, papà Andrea con Alice ed Ava si sono stretti nel dolore e hanno voluto ricordare il loro campione con delle parole cariche d'amore. «Amore nostro va dove vuoi dove credi sia meglio per te. Siamo sicuri che non sbaglierai a scegliere e sii felice, te lo meriti davvero. Non ti dimenticheremo mai, sempre nei nostri cuori e pensieri, ogni giorno insieme, ogni giorno vicini».

Martedì 18 luglio, alle 10, nella chiesa parrocchiale di Marano Vicentino avrà luogo il funerale del piccolo.

La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto l'intera comunità di Marano che in questi giorni sta festeggiando come da tradizione la sagra del Carmine. In segno di rispetto e vicinanza alla famiglia, la Pro loco ha deciso di annullare lo spettacolo pirotecnico in programma nella serata di lunedì 17, a conclusione dell'evento.