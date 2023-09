Il mondo fieristico piange la scomparsa di Lorenzo Cagnoni

È morto Lorenzo Cagnoni, presidente di Italian Exhibition Group fin dalla fusione delle Fiere di Vicenza e di Rimini. Era malato da tempo, aveva 84 anni. È stato un protagonista della vita politica ed economica.

“Apprendo con grande tristezza della scomparsa di Lorenzo Cagnoni, presidente di Italian Exhibition Group fin dalla fusione delle Fiere di Vicenza e di Rimini - ha dichiarato il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai - Di Cagnoni, che ho conosciuto da consigliere comunale quando le due realtà fieristiche, entrambe leader nei propri ambiti, avevano iniziato a studiarsi, ricordo la grande determinazione e la capacità di visione.

"Alla vigilia di un’edizione di Vicenzaoro - conclude il sindaco berico - che si preannuncia di grandissimo successo, ci stringiamo ai familiari, al management e a tutto il personale di Ieg che, grazie alla lungimiranza di un presidente fuori del comune, superando brillantemente momenti difficili come quelli del Covid, ha realizzato risultati straordinari con ricadute positive e prospettive di sviluppo per entrambi i nostri territori”.

Al cordoglio si unisce anche il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin: “Lorenzo Cagnoni è stato per tanti anni una figura di riferimento nel panorama fieristico nazionale. A Vicenza lo abbiamo visto al lavoro dopo che la Fiera di Vicenza si è integrata con quella di Rimini. Negli anni di presidenza a capo di IEG Spa, Cagnoni ha dimostrato esperienza e visione. Non nascondo che abbiamo avuto anche confronti accesi, ma senza mai perdere di vista l’obiettivo condiviso di uno sviluppo del nostro quartiere fieristico. Ai suoi famigliari e alle persone a lui care porgo le condoglianze mie personali e della Provincia di Vicenza”.

Incarichi

Nell’81 è stato nominato presidente della Società di Servizi Aeroportuali Aeradria che gestisce i servizi a terra dell’Aeroporto di Rimini, e nel ‘92 presidente del Centro Agroalimentare S.p.A. Già presidente del Convention Bureau della Riviera di Rimini, l’allora società leader nell’organizzazione congressuale, Cagnoni è stato membro, dal ‘92, del cda dell’Ente Autonomo Fiera di Rimini del quale ha assunto la presidenza nel 1995.

Nel 2002, col passaggio dell’Ente a Società per Azioni, viene quindi nominato presidente di Rimini Fiera SpA. Sotto la sua presidenza, Rimini Fiera si dota nel 2001 di un nuovo quartiere fieristico progettato dalla Gmp di Amburgo: un’opera di straordinario valore strutturale e architettonico, formidabile strumento di business. E nel 2011 di un nuovo palacongressi, il più grande costruito ex novo in Italia. Con il costante lancio di nuovi prodotti, investimenti, acquisizioni, razionalizzazioni delle società controllate Cagnoni segna una svolta nel posizionamento di Rimini Fiera che diventa top player in Italia, attiva sui mercati internazionali.

Dal ’99 al 2015, Lorenzo Cagnoni è stato anche membro del Comitato Direttivo dell’U.F.I.- l’associazione mondiale degli organizzatori fieristici internazionali - e dal 2001 è vice presidente Aefi - l’associazione esposizioni e fiere Italiane. Cagnoni è presidente di Fairsystem, joint stock company con BolognaFiere, specializzata nel business internazionale e, fino al giugno 2016, anche della Società Palazzo dei Congressi, proprietaria del nuovo palacongressi di Rimini.