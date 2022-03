Morto il cardinale Agostino Cacciavillan: aveva 95 anni

Il cardinale vicentino Agostino Cacciavillan si è spento in Vaticano alle luci dell’alba del 5 agosto. Aveva 95 anni. I funerali saranno celebrati il 7 marzo presso l'Altare della Cattedra nella Basilica di San Pietro e da oggi pomeriggio la salma è esposta nella Chiesa di Santo Stefano degli Abissini in Vaticano.

Nato il 14 agosto 1926 a Novale di Valdagno, presidente emerito dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, Cazzavillan era vissuto in una famiglia numerosa, composta da nove figli, tra fratelli e sorelle. Ordinato sacerdote il 26 giugno 1949, si è trasferito a Roma nel 1952. Il cardinale era stato arcivescovo di Amiterno, pro nunzio apostolico in Kenya e delegato apostolico nelle Seychelles. In Kenya dal 1976 al 1981, fu osservatore permanente della Santa Sede presso gli Organismi delle Nazioni Unite per l'Ambiente e gli Insediamenti Umani (U.N.E.P., Habitat). Dopo la nomina a pro nunzio apostolico in India, da parte di Papa Giovanni Paolo II, divenne primo pro-nunzio apostolico nel Regno del Nepal e negli Stati Uniti d’America dove fu anche osservatore permanente della Santa Sede presso l’Organizzazione degli Stati Americani (O.A.S.). Presidente dell’Apsa dal 1998 al 2002, era stato creato cardinale nel 2001.

“Un religioso di lungo corso, ma soprattutto un cardinale la cui figura ha saputo rappresentare perfettamente lo sguardo veneto aperto al mondo, dall’Africa, all’India, agli Stati Uniti, paesi ai quali ha portato un instancabile messaggio per tutta la vita. Il Veneto perde oggi una personalità di grande valore”. Con queste parole il Presidente della Regione Luca Zaia esprime il suo cordoglio per la scomparsa del religioso.