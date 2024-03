Il mondo del volley piange la scomparsa di Gelindo Spillare

È venuto a mancare ieri, sabato 16 marzo, Gelindo Spillare, 47enne, morto dopo una lunga malattia. Per tutti Geli, volto noto e punto di riferimento del volley trentino. Vicentino d’origine, ma trentino d’adozione – aveva vissuto a Lavarone – è stato allenatore, massaggiatore e pure arbitro per la sezione giovanile della New Sport Alta Valsugana.

Come riporta Trentotoday, Gelindo Spillare era sopravvissuto a un brutto incidente nel 2021 in cui era rimasto 24 ore in un bosco dopo un’uscita di strada con l’auto, Spillare si era trasferito a Piovene Rocchette dopo un lungo e impegnativo recupero. Qualche mese fa il ritorno della malattia che lo ha spento per sempre.

Amici e familiari gli daranno l’ultimo saluto martedì 19 marzo nel suo paese d’origine a Carrè, nella chiesa arcipretale alle 15.30.