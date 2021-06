É morto Romeo il gatto "sindaco ad honorem” della città di Vicenza

Tosetto: "Se ne va un amico fedele e unico per tutti noi, sempre pronto ad accoglierci in Comune donando affetto"

Dal 2015 era una presenza fissa del cortile di Palazzo Trissino. É comparso da un giorno all'altro e non se n'è più andato. Romeo, così è stato battezzato dai dipendenti comunali che non si sono limitati a dargli solo cibo e coccole, ma gli hanno creato anche una casetta in cortile.

"Ciao Romeo. Questa è solo l’ultima delle centinaia di foto che ti ho scattato – scrive su Facebook Paola Sperotto, capo ufficio stampa del Comune di Vicenza – Tu sempre perfettamente in posa, come si conviene a un gatto di palazzo…anche se la sera tornavi ad essere un gatto di strada. E grazie alle colleghe usciere che in questi anni si sono prese cura di te".

"Dopo 16 anni di onorato servizio, ci ha lasciato Romeo, chiamato da tutti il gatto sindaco del Comune di Vicenza – scrive sui social l’assessore Matteo Tosetto – Un gatto che è diventato un amico fedele e unico per tutti noi, sempre pronto ad accoglierci in Comune donando affetto. Romeo mi ha accompagnato alla prima intervista come componente della Giunta di Vicenza nel 2018 e per tanti altri giorni ha sempre “controllato” che tutto andasse bene. Grazie a tutti i dipendenti comunali di palazzo Trissino che lo hanno curato e accudito per tanti anni. E Grazie all’Enpa Vicenza che se ne è preso cura in questi ultimi tristi giorni».