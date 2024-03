La comunità di Thiene piange la scomparsa di don Augusto Busin

Lunedì mattina è mancato improvvisamente don Augusto Busin.

Nativo di Campo di Trens (Bolzano), era poi arrivato a Thiene con la famiglia e qui aveva iniziato il suo percorso religioso. Giovanissimo era entrato in Seminario al Barcon, quindi al Collegio Vescovile di Thiene e infine nel Seminario maggiore di Padova, il suo percorso formativo si era concluso con l’ordinazione presbiterale, l’8 luglio 1965.

Il primo incarico lo aveva visto cooperatore alla Sacra Famiglia in Padova (si andava formando la zona residenziale) fino all’ottobre 1968, quando aveva iniziato il servizio di assistente presso il ginnasio del Seminario minore, prima di diventarlo anche del liceo, l’anno successivo.

Nel 1971 diventò direttore del centro di formazione professionale “Camerini Rossi” di Padova, gestito in precedenza dai Giuseppini del Murialdo. Nei corsi formativi cominciò a inserire anche ragazzi disabili e nel 1976 presero avvio per loro dei corsi specifici, riconosciuti e finanziati dalla Regione Veneto. Assieme ai genitori di alcuni ragazzi, nella metà degli anni ’80 fu avviata l’attività di legatoria, che avrebbe poi portato alla nascita della prima cooperativa sociale di Padova, la cooperativa Camerini Rossi, di cui fu presidente a partire dal 1988: si trattava di un’iniziativa autonoma rispetto a IRPEA, che aveva dato in uso i locali a don Augusto.

Si dedicò alla pastorale, prima nella vicina parrocchia della Natività e, a partire dal 1988, nella parrocchia della Conca, in Thiene, quale collaboratore festivo. Ebbe poi modo di impegnarsi anche nella pastorale sociale, fu consulente dell’Unione cattolica imprenditori e dirigenti e nel marzo 2002 fu voluto come delegato del vescovo circa il progetto Casa Madre Teresa di Calcutta per i malati di Alzheimer. Nel 2012, ricevuto il Sigillo della Città di Padova per il suo operato, divenne collaboratore stabile alla Conca, nel territorio della quale risiedeva con i familiari. Negli anni 2019-2023 fu anche membro del Collegio dei consultori. Come presbitero referente per la Caritas vicariale, era stato promotore e fautore dell’emporio solidale “Olmo”, centro polifunzionale, gestito da volontari di diverse associazioni, che offre servizi di negozio, orientamento al lavoro, accoglienza e ascolto per il territorio thienese.

Le esequie saranno celebrate dal vescovo Claudio giovedì 21 marzo, alle ore 15.30, nella chiesa della Conca, in Thiene, dove vi sarà una veglia di preghiera la sera precedente, mercoledì, alle ore 20.30. La salma riposerà nel cimitero di Thiene.