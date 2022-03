Manager muore a 44 anni: solo 40 giorni fa aveva scoperto la malattia

Vinto dalla terribile malattia in appena quaranta giorni: si è spento mercoledì 2 marzo all'ospedale di Padova Davide Luisotto, manager 44enne originario di San Pietro in Gu, nel Padovano, ma residente da qualche mese a Carmignano di Brenta.

Sabato il funerale

Davide Luisotto si occupava di marketing ed export per l'azienda Rem Device di Nove, lavoro che - come specifica "Il Mattino di Padova" - lo portava a viaggiare molto. A gennaio, però, tutto è cambiato: al 44enne è stata infatti diagnosticata la malattia, che se lo è portato via in meno di un mese e mezzo. Davide Luisotto lascia i genitori Annalisa e Antonio e il fratello Luca, presbitero della Diocesi di Vicenza: il funerale sarà celebrato sabato 5 marzo alle 10 nella chiesa di San Pietro in Gu.

fonte: Padovaoggi