Giovane papà muore in un incidente stradale, la comunità di Tezze si stringe attorno alla famiglia

La comunità di Tezze sul Brenta si è stretta nel dolore per la scomparsa di Altin Lekaj, 38enne, papà di tre bimbi, rimasto vittima di un incidente stradale mentre si stava recando al lavoro.

L'incidente è avvenuto giovedì mattina, in via Tre Case, nella frazione di Stroppari. L'uomo viaggiava in sella sul suo scooter quando, per cause in corso di accertamento, è stato coinvolto in un incidente con altre due auto. Il suo scooter si sarebbe scontrato contro una Nissan Note che procedeva nella stessa direzione di marcia. Sarebbe quindi sbalzato sull'asfalto e un’Audi Q3, che stava viaggiando nella corsia opposta l'ha investito in pieno. Ora le indagini faranno il suo corso mentre la comunità di Tezze sul Brenta si è stratta nel dolore della famiglia.

In particolare le società sportive (di calcio e volley) nelle quali militavano i figli di Altain, si stanno muovendo per dare anche un sostegno economico alla famiglia, attraverso una raccolta fondi. Ancora non è stata fissata la data delle esequie.