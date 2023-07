Morte Davide Rebellin, investitore estradato in Italia

Wolfgang Rieke, il camionista tedesco accusato di aver travolto e ucciso il campione di ciclismo Davide Rebellin durante un'uscita in bici lo scorso 30 novembre, sarà estradato in Italia. Il tribunale di Hamm ha così dato il via libera alla richiesta della Procura di Vicenza.

Il caminiosta 62enne dovrà rispondere di omicidio stradale omissione di soccorso. Reati per il quale era scattato l'arresto il mese scorso, a seguito di un mandato europeo emesso dal gip.

Il camionista era stato però rilasciato son il solo obbligo di presentarsi settimanalmente all’autorità giudiziaria in quanto in Germania non esiste il reato di omicidio stradale.

Ora l'iter prevede che il camionista venga trasferito a Vicenza dove è stata chiesta la custodia cautelare in carcere.