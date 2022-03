Vinta da malattia a soli 42 anni: il ricordo della comunità

Aveva solo 42 anni. Luigina Cappiello se n'è andata nel pieno della sua vita. Pugliese di origine si era ben inserita nella comunità di Rosà dove viveva con il compagno Fortunato Scapin e il figlio Steven.

Una giovane mamma impegnata nel sociale. Da qualche anno infatti faceva parte della Pro loco Rosà che la ricorda per la sua voglia di vivere. Colpita da un male incurabile, non aveva perso la sua voglia di fare e combattere contro una malattia che non le ha dato scampo.

La ricorda con affetto anche il gruppo Nordic Walking Rosà di cui faceva parte: "Anche se non mi vedete e non mi potete toccare, io ci sarò. E se ascoltate nei vostri cuori, sentirete chiaramente la dolcezza dell’amore che vi porterò. Sono mille venti che soffiano, sono lo scintillio dei cristalli di neve sono l’oro scintillante dei campi di grano, sono le dolci piogge autunnali, Io sono il risveglio degli uccelli nella tranquillità del mattino, io sono la stella che brilla di notte. Ciao Luigina".

Il funerale sarà sabato 2 aprile, alle 10.30, nel duomo di Rosà.