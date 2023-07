Stroncata da un male incurabile a soli 18 anni, oggi l'ultimo saluto a Giada

Il malore in vacanza, gli accertamenti al rientro in Italia e una diagnosi che non lasciava scampo: tumore cerebrale maligno. Giada Martini, studentessa 18enne, vicentina, ha lottato sino a qualche giorno fa quando quel male incurabile le ha tolto l'ultimo respiro.

Dopo un primo intervento ad aprile e un secondo a maggio i medici erano ottimisti ma una complicanza improvvisa, negli ultimi giorni ha spento il sorriso di Giada. La giovane frequentava l'ultimo anno di liceo al Quadri di Vicenza e voleva diplomarsi insieme ai compagni ma non ce l'ha fatta.

Dolore e sgomento da parte dei compagni di classe e del preside Diego Peron che ha deciso di sospendere gli esami orali nel giorno dell'ultimo saluto alla ragazza. Giada lascia la mamma Paola, il papà Daniele, la sorellina Agata e il fidanzato Thomas.

Oggi, giovedì 6 luglio, alle 10.45 sarà dato l'ultimo saluto a Giada, nella chiesa di San Paolo, a Vicenza.