Mister Italia 2020, sul podio Brian Vattanak

In attesa delle fasi finali, il ciclo di selezioni online di Mister Italia 2020 si è concluso lunedì. La versione virtuale del concorso, nata a febbraio in seguito al blocco delle selezioni dal vivo dovuto al Covid, si sviluppa in due categorie che sono Mister Italia Web e Mister Italia Like. I titoli di Mister Italia Web 1°, 2° e 3° classificato vengono assegnati sulla base dei voti espressi da una giuria di addetti ai lavori che effettua la scelta dopo aver visionato il materiale fotografico dei vari concorrenti in gara.

Il vincitore della scorsa settimana è stato Giacomo Barnaba di Monopoli (Bari), 21enne ma sul terzo gradino del podio è salito Brian Vattanak, 25 enne italo/cambogiano che abita a Vicenza, del segno del sagittario, con capelli e occhi neri, impiegato nel settore logistico di un importante azienda locale.

Si presenta come un ragazzo solare, altruista e tenace. Lo sport che pratica e preferisce è il calcio, i suoi idoli sportivi sono Lavezzi, Cambiasso e Zanetti calciatori che definisce “dalla grande personalità”.

Mister Italia è un concorso di bellezza maschile nato nel 1983 ed è collegato ai maggiori male beauty contest mondiali quali Mister Mondo, Mister Universo, Mister International e altri ancora. A Mister Italia possono partecipare ragazzi dai 16 ai 33 anni, italiani o regolarmente residenti in Italia da almeno 1 anno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per coloro che volessero iscriversi possono farlo con un click sul tasto ISCRIVITI presente in tutte le pagine Facebook del concorso https://www.facebook.com/www.misteritalia.org/ oppure mandando un WhatsApp al 331.8418444