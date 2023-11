Miss mamma italiana notte di Halloween: vicentina sfiora il titolo

Barbara Pellizzari, 54 anni, broker di assicurazione, di Dueville (VI), mamma di Nicole e Lorenzo, di 22 e 15 anni (già vincitrice assoluta di “Miss Mamma Italiana Gold 2021”), ha centrato il podio della seconda edizione di Miss Mamma Italiana Notte di Halloween.

Con il travestimento “Dia de los muertos”, la vicentina ha conquistato il secondo posto dietro a Luciana Sandu, 45 anni, barista, di Due Carrare (Padva), mamma di Krystal di 12 anni.

La serata si è svolta martedì 31 ottobre, nell’area eventi del ristorante “la Tavernetta” di Due Carrare. 20 le mamme in concorso. Hanno sfilato, indossando “paurosi” travestimenti, nella notte di una delle feste che sta sempre più prendendo piede anche in Italia.

Nel frattempo, proseguono in tutta Italia, le selezioni della nuova edizione di “Miss Mamma Italiana” valida per la Fasi Finali anno 2024, le mamme interessate a partecipare (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 o consultare il sito www.missmammaitaliana.it

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.