Miss mamma italiana carnival: vince una vicentina

Rodica Catarau, 37 anni, estetista, di Vicenza, mamma di Maxim, Denis, David e Marco, di 14, 10, 8 e 4 anni è la prima "Miss Mamma Italiana Carnival 2024”. L'elezione è avvenuta nell’area eventi del ristorante “la Tavernetta” di Due Carrare (Padova), in occasione della Festa di Carnevale.

“Miss Mamma Italiana Carnival” è una delle iniziative collaterali (come “Miss Mamma Web”, “Miss Mamma in Poesia”, “Miss Mamma Chef”, “Miss Mamma Pollice Verde” e “Miss Mamma Italiana Notte di Halloween” e “Miss Mamma Italiana Christmas”), legate a “Miss Mamma Italiana”, il primo ed unico concorso nazionale di bellezza e simpatia, con marchio registrato, ideato da Paolo Teti, giunto alla sua 31° edizione e dedicato alla figura della mamma e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

A “Miss Mamma Italiana Carnival” possono partecipare le Mamme che, dalla prima edizione ad oggi, si sono aggiudicate una fascia di premiazione a “Miss Mamma Italiana”.

L’evento è stato presentato da Paolo Teti Patron del concorso e dalle Mamme Miss Barbara Pellizzari ed Elena Cerchiaro.

Nel frattempo, proseguono in tutta Italia, le selezioni di “Miss Mamma Italiana” valida per la Fasi Finali anno 2024, le mamme interessate a partecipare (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 o consultare il sito www.missmammaitaliana.it

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.