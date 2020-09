Miss mamma evergreen, il titolo va in Romagna: vicentina conquista il titolo "In gambe"

La 56enne operaia, di Cornedo Vicentino, mamma di Riccardo e Simone, nella finalissima ha sfilato in abito elegante ed ha sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, cimentarsi in esercizi ginnici e in varie prove creative