Moda, alla Miles di Vicenza le ferie degli operai saranno equiparate a quelle degli impiegati

“Quello sottoscritto alla Miles di Vicenza è un accordo integrativo aziendale davvero importante che rafforza il sistema delle relazioni industriali in un’ottica che guarda miglioramento delle condizioni lavorative e di sviluppo e crescita delle produzioni”, così ha commentato Sonia Paoloni, segretaria nazionale della Filctem Cgil, l’intesa sottoscritta questa mattina per il rinnovo del contratto di 2° livello del noto maglificio vicentino.

“Soprattutto – ha proseguito Paoloni - è importante sottolineare, per quanto riguarda gli avanzamenti normativi, che saranno equiparate le maturazioni delle ferie degli operai a quelle degli impiegati. Un giorno in più di ferie dopo 12 anni di servizio che diventerà una settimana dopo 20 anni. Una rivendicazione sindacale storica – ha fatto notare la segretaria nazionale della Filctem Cgil - che si afferma contro le richieste delle controparti che, invece, da sempre al tavolo del rinnovo del contratto nazionale di lavoro ci chiedono di ridurre la maturazione delle ferie degli impiegati. Importantissimo, inoltre, il lavoro svolto sull’inquadramento professionale, che anticipa ed è in linea con quanto previsto dall’ultimo rinnovo del contratto nazionale del settore tessile e dell’abbigliamento.

Altri elementi rilevanti presenti nell’accordo, per quanto riguarda la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sono: l’aggiunta di permessi per visite ai lavoratori stessi, per i loro genitori anziani e per l’assistenza dei figli e i nonni; la concessione del part-time al rientro dalla maternità o dall’assistenza a familiari; la pianificazione degli orari di lavoro con le RSU anche sulla flessibilità tempestiva. Infine, vanno menzionati come elementi di novità dell’intesa: l’anticipo del Tfr destinato all’acquisto di una auto e la maggiorazione del premio del 70% in caso di scelta sul welfare e del 120% nel caso in cui ì lavoratore decida di versare il premio nel fondo previdenziale integrativo di settore Previmoda”: ha concluso Paoloni.