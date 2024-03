Maxi assuzione infermieri, 138 nuovi ingressi per l'Ulss 8

Il direttore generale dell’Azienda Ulss 8 Berica, Patrizia Simionato, ha firmato ieri mattina, giovedì 28 marzo, la delibera con cui viene formalizzata l’assunzione a tempo indeterminato di 138 infermieri, con utilizzo totale della graduatoria di recente approvazione quale esito del concorso espletato da Azienda Zero.

L’importante numero di assunzioni disposto dall’Azienda rientra nelle politiche di acquisizione del personale promosse dalla Direzione aziendale, politiche finalizzate a dare pronta risposta al reale fabbisogno di infermieri chiesto dai servizi ospedalieri e territoriali, anche in termini di potenziamento della presenza infermieristica nei servizi aziendali, in una logica pertanto di ulteriormente valorizzare tale figura professionale. La valorizzazione non segue solamente la fase dell’assunzione, ma mira anche a garantire ai neo assunti, un percorso di continua crescita professionale, con possibilità di sviluppo di carriera e di aggiornamento professionale, il tutto favorendo un clima lavorativo ottimale.

«Abbiamo assunto tutti gli infermieri che erano risultati idonei nella graduatoria predisposta da Azienda Zero - sottolinea la dott.ssa Simionato, direttore generale dell’Ulss 8 Berica - e questo conferma la volontà dell’Azienda di investire nelle professioni sanitarie, che risultano una risorsa strategica in tutti i reparti ospedalieri e i servizi territoriali in cui sono inseriti. Allo stesso tempo, il numero elevato di candidature raccolte attraverso questo bando dimostra la capacità dell’Ulss 8 Berica di essere attrattiva rispetto ad una professione che oggi sappiamo essere molto richiesta: questa tendenza offre la possibilità ai candidati di selezionare dove lavorare e il fatto che abbiano scelto di venire nella nostra Azienda è un indicatore confortante della buona reputazione. L’Ulss 8 Berica è riconosciuta come una realtà in grado di offrire un’esperienza di lavoro stimolante e importanti opportunità di crescita professionale. Questo risultato dimostra la validità del modello che vede uno stretto collegamento tra l’Azienda e il corso universitario in Infermieristica con sede a Monte Berico, i cui studenti hanno l’opportunità, già durante il percorso di studi, attraverso i tirocini obbligatori, di entrare in contatto con le nostre strutture, fare esperienza ma anche iniziare a conoscerle come futuro ambiente di lavoro».