Mister Italia 2020, 28enne vicentino conquista il titolo di mister cinema

Giovedì sera, a Rosolina mare (Rovigo) si è svolta una delle selezioni di Mister Italia nella quale è stato assegnato il titolo di “Mister Italia Veneto 2020”. Ad avere la meglio un giovane del posto, Filippo Crivellari, 29enne.

Tra i premiati, Mattia Dalla Vecchia, 28enne di Malo che ha conquistato la fascia di mister cinema. Mattia è alto 1.75, è del segno del cancro, capelli e occhi castani. Gli aggettivi che ha scelto per presentarsi sono: vanitoso, simpatico e semplice. È tifoso della Juve e il suo idolo calcistico è CR7. I

I concorrenti in gara, presentati da Laura Zambelli, sono sfilati davanti alla giuria e al pubblico in tre uscite distinte, la prima con un completo elegante successivamente in casual per concludere in costume da bagno.