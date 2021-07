Marostica è ancora Bandiera arancione

Marostica confermata Bandiera arancione anche per il triennio 2021-2023. Lo annuncia il Touring Club Italiano che da 20 anni la attribuisce ai borghi dell'entroterra con meno di 15mila abitanti che superano una severa selezione rispondendo a parametri di accoglienza, servizi per il turista, ospitalità, rispetto dell'ambiente, tutela del territorio e così via. Si tratta di un marchio di qualità turistico ambientale riferito a Comuni non solo belli e ricchi di attrattive, ma anche che riservano moltissimi servizi al turista e che si impegnano nel rispetto dell'ambiente e dei beni comuni. Le 262 Bandiere arancioni certificate rappresentano infatti solo il 8% delle circa 3.200 candidature analizzate.

“La conferma di questo riconoscimento premia il lavoro svolto in questi anni nella continua riqualificazione della città e nella valorizzazione dei suoi beni ambientali e monumentali – dichiara il sindaco di Marostica Matteo Mozzo – Siamo impegnati nel mantenimento di standard di servizi ed accoglienza molto alti, che guardano sia alla conservazione che all’innovazione”.

“La Bandiera arancione è un prestigioso marchio di qualità riconosciuto dai viaggatori italiani e stranieri – commenta Ylenia Bianchin, assessore al turismo della Città di Marostica - Siamo orgogliosi che sia stato attributo ancora una volta a Marostica, soprattutto in questo momento di grande sviluppo del turismo legato ai borghi e alle città di provincia, che premia la nostra cittadina certamente come un itinerario privilegiato. Non vediamo l’ora di promuovere le nostre bellezze in un circuito qualificato come quello del Touring Club Italiano”.

Il marchio ha una validità temporanea. Ogni tre anni i Comuni devono ripresentare la candidatura ed essere sottoposti all’analisi del TCI che verifica la sussistenza degli standard previsti e garantisce così ai viaggiatori un costante monitoraggio della qualità dell’offerta turistica e alle amministrazioni uno stimolo al miglioramento continuo.

Sul sito dell’organizzazione a proposito di Marostica, Bandiera arancione da più di 13 anni, si legge: “La località del vicentino si distingue per un ricco e diversificato calendario di eventi organizzato annualmente dal comune; durante queste occasioni ai numerosi visitatori è sempre riservata una calda accoglienza ed una speciale ospitalità. Tutte queste manifestazioni sono adeguatamente pubblicizzate grazie ad un ottimo servizio di informazioni turistiche, che promuove anche le bellezze storico-culturali di questo comune”