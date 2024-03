Maltempo, riunito il Coc: monitoraggio del territorio fino a stasera

Si è tenuta questa mattina, domenica 10 marzo, la riunione del Coc, il Centro operativo comunale, convocato in forma ristretta nella sede del comando di polizia locale per valutare la situazione e le possibili ripercussioni della perturbazione attualmente in atto.

L’onda di maltempo è infatti valutata per il territorio di Vicenza di grado “arancione” (stato di preallarme) sul piano idrogeologico dal bollettino del Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto.

«In via precauzionale – fa sapere l’assessore alla protezione civile Matteo Tosetto – il Coc ha deciso di confermare l’attività di monitoraggio del territorio fino a stasera, considerata la situazione e le previsioni meteo, con pioggia intensa, sia in pianura sia nella fascia pedemontana, almeno fino a metà pomeriggio. La piena in città è prevista verso le 20 e si dovrebbe attestare sui 3 metri per il Bacchiglione e sul metro e mezzo per il Retrone».

Per l’intera giornata, pertanto, due squadre della protezione civile gireranno per la città, controllando in particolare i punti critici per il rischio allagamenti, in costante contatto con la polizia locale.

La centrale operativa risponderà ad eventuali segnalazioni ed emergenze allo 0444 545311, che rimane operativo almeno fino alle 24, salvo ulteriori necessità.

Nei tre punti a presidio del Retrone (via Fusinato, piazzetta Santi Apostoli e piazza Matteotti verso viale Giuriolo) sono ancora posizionati i sacchi di sabbia per le emergenze, così come i panconi sono ancora installati a Ponte degli Angeli.

Eventuali aggiornamenti saranno divulgati attraverso il sito e i social istituzionali, i servizi sms e telegram (per chi è iscritto) e i mezzi di comunicazione locali.