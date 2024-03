Maltempo, pericolo scampato: rientrata la piena del Bacchiglione

Dopo due giorni di pioggia ininterrotta, e numerosi interventi dei vigili del fuoco in città e in provincia per alberi pericolanti e movimenti franosi, pericolo esondazione scampato anche questa volta a Vicenza, Dopo aver raggiunto a Ponte degli Angeli il picco di 5,21 metri alle 20 di domenica, il livello del Bacchiglione anche in città è progressivamente calato. Lunedì mattina alle 8 era a 3,06 metri. Per quanto riguarda il Retrone,, ieri sera Aim Ambiente e vigili del fuoco sono intervenuti con il ragno per rimuovere un tronco che ostacolava il deflusso del fiume a Ponte delle Barche. Per tutta la sera di domenica protezione civile e polizia locale hanno continuato a monitorare il territorio, dove nel corso della giornata sono intervenuti per verificare alcuni allagamenti puntuali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.