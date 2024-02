Maltempo, oltre 100 i Vigili del fuoco al lavoro: persone bloccate in auto e portate in salvo

Sono oltre 60 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco da poco dopo le 4 di mercoledì mattina, per il maltempo che sta interessando principalmente la città di Vicenza. Al momento sono in attesa oltre 70 richieste d’intervento, principalmente per prosciugamenti.

Nella zona Ovest della città è esondato questa mattina la Roggia Dioma. Il dispositivo di soccorso dei Vigili del fuoco coordinato dal comandate ing. Andrea Gattuso è stato rinforzato con il raddoppio del turno e l’arrivo di personale dei moduli di soccorso acquatico provenienti dai comandi di Padova, Treviso e Verona. Oltre 100 i vigili del fuoco al lavoro.

Portate in salvo persone rimaste bloccate in auto nelle strade allagate in strada Caperse e strada scuole dell’Anconetta a Vicenza nel sottopasso Olmo a Creazzo e una ragazza finita nel fossato pieno d’acqua a Nanto.