Maltempo, Vigili del fuoco al lavoro per il ripristino delle aree

Effettuati 25 interventi per il taglio di rami e alberi e rimozione di oggetti pericolosi

Via Peroni

Proseguono gli interventi dei vigili del fuoco per il forte nubifragio che nel tardo pomeriggio di martedì e nella notte ha colpito il Veneto e in particolar modo la provincia di Vicenza.

Nella giornata di oggi, mercoledì 14 luglio, effettuati 25 interventi per il taglio di rami e alberi e rimozione di oggetti pericolosi.

A Montecchio Maggiore i Vigili del fuoco stanno operando da mercoledì mattina in via Peroni per la rimozione di eternit, che dopo essere stata letteralmente strappata dal forte vento da una palazzina è stata disseminata sui tetti sottostanti.

Altro intervento sempre nello stesso comune in via Lorenzoni dove il distacco di un ramo di un albero di alto fusto ha sfondato il tetto di un’abitazione.