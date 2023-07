Ancora pioggia e grandine, Zaia: "La situazione sembra normalizzarsi"

Il preavviso c’è stato poco dopo le 12:30 di venerdì, con nubi nere all’orizzonte e il vento in aumento. Poi, verso le 13:30 il temporale si è abbattuto su tutto il Veneto, compreso il Vicentino, anche se in forma molto meno feroce della tempesta di mercoledì. La grandine e forte vento si sono comunque fatti vedere sopratutto nel Bassanese e nell’Alto Vicentino, causando ancora danni alle auto e ai tetti delle case e provocando allagamenti alle strade a causa di un acquazzone intenso ma di breve durata. In città la pioggia ha provocato allagamenti sulle strade a Monte Crocetta, Anconetta e viale Mercato Nuovo.

Come segnala la pagina Facebook di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa, la zona del Bassanese è stata colpita dalla grandine, in particolare Bassano Nord, Romano d’Ezzelino, Semonzo e Costalunga. Colpita ancora la zona di Tezze sul Brenta, con tetti scoperchiati, alberi caduti e danni alle auto causati dalla grandine. Grandine anche a Schio, Valdastico e Val di Posina, anche qui con auto colpite dai chicchi di medie dimensioni. Molte le chiamate ai vigili del fuoco in tutto il Vicentino per cornicioni pericolanti, alberi caduti o in bilico e allagamenti. La caduta di alberi, che in diversi casi hanno invaso le strade bloccandone la circolazione, ha richiesto l'intervento dei pompieri per liberare strade da rami e piante lungo la SP128 Strada della Fratellanza ad Asiago e lungo la strada del Grappa a Romano d’Ezzelino.

In Veneto l’episodio più grave si è verificato a Verona, con una persona centrata da un fulmine in zona Porta Nuova e finita in ospedale in codice rosso.

Le previsioni per sabato, sempre di “Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa”, parlano di un’altra giornata con tempo prettamente instabile caratterizzato da schiarite e frequenti annuvolamenti. Saranno possibili rovesci e temporali sia in montagna sia in pianura seppur alternati a lunghe pause. Temperature in calo. L’alta pressione tornerà poi a spingere verso il nostro territorio regalandoci una domenica di bel tempo con temperature in aumento ma non su valori estremi, le massime infatti si aggireranno attorno ai 32-33 gradi in pianura.

“Sono in contatto con le strutture della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco per monitorare l’evolversi del maltempo in queste ore. Temporali intensi si sono registrati in diverse zone del Veneto, con alcuni danni a livello locale, ma assolutamente lontani nei loro effetti dalle problematiche delle scorse giornate. Ho raccomandato particolare attenzione ai tecnici nel monitoraggio delle zone più delicate dal punto di vista idrogeologico. Allo stato attuale non si registrano particolari criticità e l’impatto del maltempo sembra normalizzarsi”.

Sono le parole del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sui fenomeni temporaleschi registrati in queste ore.

“Il pensiero va alla persona colpita da un fulmine nel centro di Verona – conclude il Governatore -: una tragica fatalità che ha avuto importanti conseguenze: la vittima è stata soccorsa dal SUEM ed è ricoverata in gravi condizioni”.