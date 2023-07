Grandine devasta il Veneto, danni ingenti ad auto e case: colpito anche l'Alto Vicentino

La grandine devasta ancora il Veneto. Nella serata di mercoledì il maltempo si è abbattuto sulla parte nord orientale della regione, colpendo in particolare la zona dell'Alta Marca e del Veneziano. Le prime segnalazioni di chicchi di dimensioni considerevoli sono arrivate dalle zone di Valdobbiadene e Vidor. Automobili con finestrini completamente distrutti a Onigo di Pederobba e nella zona del centro commerciale di Crocetta del Montello. Moltissime le segnalazioni sui social, in particolare sulle pagine Facebook "Meteo in Veneto" e "Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa", con foto di auto distrutte dalla grandine e chicchi grandi come palline da tennis.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La grandinata a Rosà: Video di Roberto Lago dalla pagina Fb "Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa"

Il maltempo non ha risparmiato nemmeno il Vicentino. La grandine si è concentrata sopratutto nella zona di Bassano e ha colpito, provocando danni alle auto e alle piante, a Rosà, Rossano, MarVostica e Tezze. Qualche chicco, ma di dimensioni più ridotte, è caduto anche nell'Alto Vicentino. In città, a causa del forte vento e della pioggia, è stato annullato il concerto di Nick Mason.

Dal tardo pomeriggio di mercoledì i vigili del fuoco sono stati impegnati con centinaia di richieste d’intervento per i violenti temporali di acqua, grandine e vento che hanno interessato gran parte della regione. Più di 350 le chiamate.

I pompieri dei comandi di Venezia, Treviso, Padova, Vicenza, Verona sono impegnati nel taglio di piante e alberi che hanno invaso le sedi stradali. Nella rimozione di lucernari, vetri e altri elementi pericolanti causati dalle violente grandinate e dal vento. Nella messa in sicurezza delle coperture dei tetti. Il dispositivo di soccorso è stato rinforzato con l’arrivo di squadre provenienti da fuori regione.