La tempesta nel Vicentino, 40 interventi dei pompieri: 19 persone al pronto soccorso colpite dalle grandine

Proseguono gli interventi dei vigili del fuoco per la nuova ondata di maltempo che dal tardo pomeriggio di ieri ha interessato gran parte del Veneto. Centinaia le richieste di soccorso arrivate alle sale operative del 115, oltre 500. Molte chiamate risolte in modo autonomo. Richieste per danni da acqua, vento, grandine per taglio di piante, messa in sicurezza elementi pericolanti. Già eseguiti 190 soccorsi: ne rimangono in attesa al momento un centinaio. Interventi delle squadre dei vigili del fuoco soprattutto nella provincia di Venezia dove sono stati colpiti particolarmente i comuni della riviera del Brenta. A seguire per numero di operazioni di soccorso la provincia di Padova, Vicenza, Verona e Treviso. Duramente colpita tutta Riviera del Brenta e il Bassanese nel Vicentino.

La tempesta è stata contraddistinta da raffiche di vento molto forti, registrate dalle stazioni della rete Arpav, superiori a 100 Km/h. La grandine caduta è stata assolutamente fuori dal comune, con chicchi di ghiaccio che hanno raggiunto in alcuni casi diametri superiori ai 10 cm.

La grandinata a Tezze sul Brenta: Foto dalla pagina Facebook di "Sei di Tezze sul Brenta se..."

Sono 110 le persone ferite con traumi determinati dalla grandine, da cadute e da rotture di vetri. Nello specifico sono stati rilevati 28 accessi complessivi in pronto soccorso in provincia di Venezia, 62 a Padova e 1 a Belluno. Nella provincia di Vicenza sono state soccorse dal Suem 19 persone con lesioni causate da grandine nel Bassanese, zona particolarmente colpita.

In provincia di Vicenza i vigili del fuoco hanno già eseguito 35 interventi per danni d’acqua e grandine, taglio piante e rimozione elementi pericolanti, danni pannelli fotovoltaici. Particolarmente colpito il comune di Tezze sul Brenta dove si sono concentrati il maggior numero d’interventi. Ancora quattro quelli da evadere. Molti i danni alle auto e alle abitazioni: parabrezza distrutti, carrozzerie danneggiate, finestre rotte, allagamenti, serramenti, tetti, cappotti e pannelli solari.

“Firmerò oggi stesso l’estensione dello stato di emergenza, terminati i censimenti dei danni in corso dalle prime ore del mattino", ha dichiarato il presidente della Regione Luca Zaia.