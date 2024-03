Strade dissestate dal maltempo: chiuse 75 buche in città

Il maltempo dei giorni scorsi ha provocato danni alle strade allagate dove sono comparsi avvallamenti e buche. Fin da giovedì 29 febbraio Amcps è intervenuta per chiuderle con tre squadre che sono salite a quattro nella giornata di venerdì. L'attività è proseguita nel fine settimana in regime di pronto intervento e reperibilità. Ieri sono state cinque le squadre impiegate a cui oggi si è aggiunto il personale di tre ditte esterne, per un totale di otto squadre presenti nel territorio.

Complessivamente, fino a ieri, sono state chiuse 75 buche, in gran parte segnalate dai cittadini tramite l’app ComuniChiamo.

«Ringraziamo i cittadini che segnalano e Amcps che interviene prontamente – commenta l’assessore Cristiano Spiller - perché le buche che si sono aperte sulle strade a causa degli allagamenti costituiscono un serio pericolo, in particolare per pedoni, ciclisti e motociclisti. L’invito è continuare a utilizzare per questo tipo di segnalazioni urgenti l’app ComuniChiamo che consente ad Amcps di georeferenziare il problema e intervenire rapidamente con lavori di messa in sicurezza, a cui seguiranno i ripristini definitivi».

Anche nei parchi cittadini sono in corso i controlli dei tecnici del settore Lavori pubblici che verificano la stabilità degli alberi, fanno rimuovere i tronchi spezzati e mettono in sicurezza, dove necessario, i camminamenti. Da domani saranno regolarmente aperti Parco Querini, il Giardino Salvi – limitatamente all’attraversamento libero dal cantiere – Parco Fornaci e i parchi gioco di quartiere.

Per segnalare buche sulle strade https://www.amcps.it/comunichiamo