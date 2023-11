Muore a soli 10 anni a causa di una malattia fulminante, addio al piccolo Francesco

Una tragedia che ha lasciato sgomenti i residenti di Valle San Floriano e la stessa Marostica, della quale il paesino è frazione. Francesco Dal Moro, un bambino di soli dieci anni, è spirato nei giorni scorsi a causa di una malattia fulminante. Il piccolo, che frequentava la quinta elementare, 15 giorni fa si è sentito male a scuola. La febbre che gli è salita non accennava a diminuire e i genitori lo hanno quindi portato al pronto soccorso di Bassano dove è rimasto sotto osservazione. I medici, che subito hanno pensato a una meningite, han visto che le condizioni di Francesco non miglioravano e hanno deciso per il suo trasferimento all'ospedale di Padova. Qui i medici hanno fatto il possibile per salvare la vita al bambino ma tutti i tentativi si sono rivelati inutili.

"Sali in cielo, piccolo Francy, vola verso il sereno", si legge sull'annuncio funebre mentre tutta la comunità della valle si è stretta attorno ai genitori distrutti dal dolore. Francesco lascia mamma Manuela, papà Stefano e la sorellina Benedetta e i nonni Ester, Mara e Giorgio. La veglia funebre si terrà questa sera, lunedì, alle ore 20 nella chiesa della frazione di Valle San Floriano, mentre i funerali avranno luogo martedì 7 novembre alle 15.