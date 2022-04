Fuori "L'eccezione", il nuovo singolo di Madame

Nuovo singolo per l’artista vicentina Madame. Da venerdì 15 aprile sarà infatti in uscita “L’eccezione”, brano che fa da colonna sonora a Bang Bang Baby, la serie tv Amazon creata da Andrea Di Stefano e prodotta da The Apartment e Wildside, parte di Fremantle.

Un nuovo inedito che fa seguito all’esordio discografico con l’album Voce, certificato con il doppio disco di platino (a cui si aggiungono 10 dischi di platino e 1 disco d’oro per i brani contenuti nell’album). Il nuovo singolo di Madame è stato scritto dalla stessa Francesca Calearo con le musiche di Luca Faraone, che ha prodotto il brano insieme a DRD.



"Bang Bang Baby" è una serie crime con al suo interno elementi comici. Un teen drama ambientato nel mondo della mafia calabrese sullo sfondo della Milano da bere degli anni Ottanta. Sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in 240 Paesi e territori nel mondo a partire dal 28 aprile con i primi 5 episodi, per poi concludersi con gli ultimi 5 episodi il 19 maggio.