Madame e il falso green pass, la cantante rompe il silenzio

Il nome di Madame è finito nella lista degli indagati nell'ambito dell'inchiesta su false vaccinazioni anti-Covid per ottenere il green pass scuotendo l'opinione pubblica. A distanza di qualche giorno l'artista vicentina rompe il silenzio sui social e dà la sua versione dei fatti sottolineando di essere "Nata e cresciuta in una famiglia che per vari motivi ha iniziato a dubitare dei medici e delle misure della medicina tradizionale spingendosi su ricerche alternative".

Francesca Calearo racconta "Non solo non ho eseguito prontamente il vaccino del Covid, ma non ho altri vaccini...Le cure mediche che ho ricevuto sono quasi sempre (tranne in casi in cui servivano medicine chimiche come antibiotici, antidolorifici o cortisonici) state naturali".

E sottolinea: "Si fa presto a partire dalla ricerca di un'alternativa e finire in un girone infernale di complottismo". Nonostante questo spiega che dopo aver ricevuto la telefonata della questura che la indagava per aver presentato falsi green pass, ha fatto la sua scelta, prendendo coraggio, e decidendo di sottoporsi a una serie di vaccinazioni: "Proseguirò a completare tutte le vaccinazioni necessarie per me e utili per gli altri".

Sanremo 2022

L'artista che nel 2021, al suo esordio a Sanremo, ha vinto il Premio Lunezia e il Premio Bardotti, entrambi per il miglior testo è tra i Big in gara al prossimo Festival di Sanremo (7-11 febbraio) e sulla sua posizione è intervenuto anche il direttore artistico Amadeus: "C'è un'indagine in corso e si è innocenti finché non si viene dichiarati colpevoli. Ad oggi Madame è in gara a Sanremo, poi vediamo cosa accade da qui al festival".

Il tweet di Selvaggia Lucarelli

Inevitabili gli attacchi a margine del coming out dell'artista. "Qualcuno spieghi a Madame che della sua supercazzola sulle paure dei vaccini non ci interessa nulla - scrive in un tweet la giornalista Selvaggia Lucarelli - Il problema è se abbia o no esibito un greenpass falso e in più occasioni, perché di questo è accusata. Fine"